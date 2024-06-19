AK Parti Aydınlar Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 6'sı çocuk 10 kişi ise yaralandı.

Adilcevaz ilçesi yakınlarındaki Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Belediye Başkanı Tacettin Karamercan'ın kullandığı otomobil karşı yönden gelen Mesut Bilici yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.