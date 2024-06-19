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Giriş Tarihi: 19.6.2024

Babanın büyük mücadelesi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Babanın büyük mücadelesi
Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde evi yıkılan Ahmet Hatip, 4 çocuğu ve eşiyle sağ kurtuldu. Ancak eşi deprem anında akli dengesini kaybetti. Depremin hemen ardından eşi Adana Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan Ahmet Hatip, o günden bugüne 4 küçük çocuğuna hem anne hem de baba oldu.

DEVLET KUCAK AÇTI
Depremin ardından büyük sıkıntılar yaşadığını belirten baba Ahmet Hatip, "Eşimin depremde aklını kaybetmesiyle birlikte 4 çocuğumla kalakaldım. Çok şükür devletimiz bize kucak açtı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Sağ olsun devletimiz bize, ben de çocuklarıma bakıyorum. Cumhurbaşkanımız bizleri unutmadı. Ona minnettarım" dedi.
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Babanın büyük mücadelesi
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