Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 5 bin 345 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

30 BİN 390 ARACA İŞLEM YAPILDI

"Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 302 kişi yaralandı. 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum".