Çocuğu için okuduğu hukuk fakültesini birincilikle bitirdi

Gülistan ve Gökhan Sarkurt (41) çifti, 19 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden Canberk (18), Berat Kaan (16) ve Yiğit İbrahim (7) adını verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Berat Kaan'a henüz 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. 10 yıl önce büyük oğulları Canberk'e de kamyon çarptı. Ağır yaralanan Canberk aylar süren tedavi ve ameliyatlara rağmen engelli kaldı. Kaza nedeniyle Sarkurt ailesi yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Bu mücadele 9 yılda tamamlanabildi. Gülistan Sarkurt, dava süreçleri devam ederken hukuksal anlamda yıpranmışlığın verdiği durumla hukuk okumaya karar verdi. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Gülistan Sarkurt, henüz ilk senesinde bölüm birincisi oldu. İleriki yıllarda da bu başarısını sürdüren Sarkurt, bir gururu daha yaşadı. Sarkurt, 3.55 ortalama ile bölüm birincisi olarak mezun olmayı başardı. Gülistan Sarkurt, bu mutluluğunu eşi ve çocukları ile paylaştı.Çok çalışıp emek verdiğini belirten Gülistan Sarkurt, duygularını SABAH'a anlattı. Sarkurt, "Benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü ilgilenmem gereken bir eşim, çocuklarım ve evim vardı. Ama çalışarak hepsinin üstesinden geldim. Bu konuda eşim ve çocuklarım da bana çok büyük destek oldu. Bana çok fazla iş bırakmayarak, ders çalışmamı sağlayıp hep benim yanımda oldular. Zor bir bölüm ancak istedim ve başardım. Çok mutluyum. Bir ev kadının, bir annenin, hatta bir insanın isteyip de başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının kanıtıdır bu. İnşallah genç kardeşlerime de örnek olmuşumdur. Bundan sonra önümde uzun bir yol var. Başarılı bir avukat olmak istiyorum" dedi. Eşiyle gurur duyduğunu belirten Gökhan Sarkurt ise "Mutluluğum kelimelerle anlatılmaz. Ona destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.