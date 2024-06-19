Çok büyük bir çarpıtma

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi. "Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikâyet ettiği" iddialarını yanıtlayan Erbaş, "Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de kimseye şikâyet etmedik" dedi.Sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda "Diyanet'in Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikâyet ediyor" iddiasına sert tepki gösteren Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı. Erbaş, "Suudi Arabistan geçen sene yaşanan bu sıkıntının ardından 2023 yılı haccının hemen ardından çeşitli ülkelere, hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığına dair yazıları gönderdi" diye konuştu.Suudi Arabistan'dan resmi yazı ile gelen talebini kamuoyuyla defalarca paylaştıklarına vurgu yapan Erbaş, şunları söyledi:Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok. Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadılar, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikâyet etti' diyorlar ya bu, en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de kimseye şikâyet etmedik.Söz konusu iddiayı ortaya atanların Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir yetkilinin konuşmasının yer aldığı videoyu da sosyal medyadan paylaştığını belirten Erbaş, "O video konuşması hacdan iki ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bizim ekip başkanları ve diğer görevlilere yaptığımız eğitim seminerinde, 2023 yılına ait yaşanılan birtakım hususların şikâyetiyle alakalıydı. 2023 yılında vatandaşlarımıza bu sıkıntıları haksız yere yaşatan kişilerle, yetkisiz şirketlerle ilgili bir şeydir. Bunu 'Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızı, Suudi Arabistan mercilerine şikâyeti' şekline dönüştürmek tamamen çarpıtma, çok büyük bir çarpıtma. Hiçbir arkadaşımız, tek bir vatandaşımızı Suudi Arabistan mercilerine şikâyet etmemiştir" ifadelerini kullandı.Kotalar her ülkeninnüfusunun binde birine göre veriliyor.Bunun bizdeki karşılığı 84 bin 942. Bununyüzde 60'ını Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizgetiriyoruz. Yüzde 40'ını da TÜRSAB bünyesindekurulan HURSAD'a bağlı ve Diyanet İşleriBaşkanlığı'nın denetimine tabi şirketlergetiriyor. Vatandaşlarımızı hacca götürmekiçin yetki almış, teminat vermişbu şekilde kurulan 150 civarındaşirket var.(Suudi makamlarına şikâyet) Böyle bir şey olmadığına dair basın açıklaması yaptık. Buna rağmen bazı kesimler görmezden geldi. Yine bazı kesimler kendi bildiğini okuyor.