FETÖ’cü avukata 15 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün 'güncel avukat yapılanması' içerisinde olduğu tespit edilen, Avukat Kübra G. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Avukat Kübra G. hakkında hazırlanan iddianamede yer alan örgütün haberleşme programı ByLock ve mail içeriklerine ilişkin araştırma tutanağında, Kübra G. ve babası Adil G.'nin üzerine kayıtlı GSM hattı olduğu tespit edildi. Öte yandan FETÖ 'renklendirme' yöntemini avukat yapılanması için de kullanırken, hukuk fakültesi öğrencilerini farklı fikir ve düşünce yapısına sahip sivil toplum kuruluşlarına yönlendirdi.Kübra G.'ye ait kayıtlarında suç unsuru görüşmelerin yer aldığı belirlendi.Teknik ve fiziki takip tutanaklarında Kübra G.'nin farklı ofislerde çalışan Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı sanıklarından Semih Yıldız'ın avukatı Erdem Semih Yıldız, avukat H. K. E., M.K. ve M.M.A. ile irtibatta olup birlikte hareket ettiği, söz konusu kişilerle organizasyon şeklinde iş yaptığı ve avukatlık faaliyeti dışında örgütsel hareketle çözülme sürecini uzatmaya çalıştığı aktarıldı.Kübra G.'nin baktığı davalardan hesabına yönelik herhanrgi bir para girişininin olmadığı belirlendi.Mahkemede savunma yapan Kübra G.'nin Zaman Gazetesi Yazarı Ali Ünal'ın yeğeni ve avukatı olan A.S.Ü. ile ortak olduklarını konuşma içeriklerinin ise dosyalar hakkında olduğunu iddia etti.