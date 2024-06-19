FETÖ’cü avukata örgüt davası! 195 FETÖ davasına baktı, para almadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün 'güncel avukat yapılanması' içerisinde olduğu tespit edilen, Avukat Kübra G. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Avukat Kübra G. hakkında hazırlanan iddianamede yer alan örgütün haberleşme programı Bylock ve mail içeriklerine ilişkin araştırma tutanağında, Kübra G. ve babası Adil G.'nin üzerine kayıtlı GSM hattı olduğu tespit edildi. Öte yandan FETÖ 'renklendirme' yöntemini avukat yapılanması için de kullanırken, hukuk fakültesi öğrencilerini farklı fikir ve düşünce yapısına sahip sivil toplum kuruluşlarına yönlendirdi.
ÖRGÜTÜN ÇÖZÜLME SÜRECİNİ UZATMAYA ÇALIŞTI
Kübra G.'ye ait TAPE kayıtlarında suç unsuru görüşmelerin yer aldığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip tutanaklarında Kübra G.'nin farklı ofislerde çalışan Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti sanıklarından Semih Yıldız'ın avukatı Erdem Semih Yıldız, avukat H. K. E., M.K. ve M.M.A ile irtibatta olup birlikte hareket ettiği, söz konusu kişilerle organizasyon şeklinde iş yaptığı ve avukatlık faaliyeti dışında örgütsel hareketle çözülme sürecini uzatmaya çalıştığı aktarıldı.
'KORKUSUZLAR ÖLÜM GRUBU'
Kübra G.'nin ortağı olan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat R.T. ile elde edilen görüşmelerde kendilerini 'Korkusuzlar, Ölüm Grubu' olarak adlandırdıkları ortaya çıktı. Kübra G. ile R.T.'nin duruşma salonlarında yaptıkları eylemlerle hem cezaevinde olan örgüt üyelerine hem de ailelerine moral vermeyi amaçladıkları kaydedildi.
FİRARİ FETÖ'CÜLERİN ÇOCUKLARINA KALACAK YER TEMİNİ
Babası FETÖ terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren ve firari olan, annesi ise yasadışı yollarla yurtdışına kaçan Z.V.B.'ye kalacak yer ayarlamak üzere M.M.A ile görüşmeleri tespit edilen Kübra G.'nin bu şahıslarla arasındaki irtibatın örgütsel bir dayanışma olduğu ifade edildi.
FETÖ'CÜLERİN DOSYASINA PARA ALMADAN BAKMIŞ
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili 195 davaya bakan Kübra G.'nin banka hesaplarına herhangi bir para girişi olmadığı belirlendi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kübra G. hakkında dava dosyasına giren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü raporunda 27 Ağustos 2016'da ardışık irtibat baz görüşme kaydı olduğu tespit edildi.
ZAMAN YAZARININ YEĞENİYLE ORTAK
Mahkemede savunma yapan Kübra G., üniversitenin ilk 3 yılında Turgut Özal Üniversitesinde okuduğunu, TAPE kayıtlarında geçen isimlerle arkadaş olduklarını, görüşmelerin örgütsel mahiyette olmadığını öne sürdü. Zaman Gazetesi Yazarı Ali Ünal'ın yeğeni ve avukatı olan A.S.Ü. ile ortak olduklarını konuşma içeriklerinin ise dosyalar hakkında olduğunu iddia etti.
FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTESİNDE YETİŞTİRİLMİŞ
Mahkemede tanık olarak dinlenen FETÖ'nün mahrem imamı Erkan Irmak ise avukatlık birimi ile ilgili örgüt yapısı içinde tanıdıkları olduğunu, Turgut Özal, Fatih, Zirve Üniversitesi gibi örgütün kendi üniversitelerinde bulunan hukukçuları genellikle avukatlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştirildiğini kaydetti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Kübra G.'nin FETÖ şüphelisi şahısların dosyaların ekonomik kaygı gütmeksizin takip ettiği, eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde oluşturulan avukatlık yapılanması içinde örgütsel talimat ve saikle faaliyet göstererek avukatlık yapılanması içinde yer aldığı gerekçesiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasın talep etti. Mahkeme eksik evrakların tamamlanması amacıyla ertelendi.