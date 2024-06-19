FETÖ’cü avukata örgüt davası! 195 FETÖ davasına baktı, para almadı

'KORKUSUZLAR ÖLÜM GRUBU'

Kübra G.'nin ortağı olan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat R.T. ile elde edilen görüşmelerde kendilerini 'Korkusuzlar, Ölüm Grubu' olarak adlandırdıkları ortaya çıktı. Kübra G. ile R.T.'nin duruşma salonlarında yaptıkları eylemlerle hem cezaevinde olan örgüt üyelerine hem de ailelerine moral vermeyi amaçladıkları kaydedildi.

FİRARİ FETÖ'CÜLERİN ÇOCUKLARINA KALACAK YER TEMİNİ

Babası FETÖ terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren ve firari olan, annesi ise yasadışı yollarla yurtdışına kaçan Z.V.B.'ye kalacak yer ayarlamak üzere M.M.A ile görüşmeleri tespit edilen Kübra G.'nin bu şahıslarla arasındaki irtibatın örgütsel bir dayanışma olduğu ifade edildi.