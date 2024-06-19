İran sınırı akıllı kulelerle kontrol edilecek

Yasa dışı kaçak geçişlerin engellenmesi için 3 yıl önce Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik beton duvarın Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki 173 kilometresi tamamlandı. Sınır yalnızca duvar ile değil jiletli tel ve hendekler ile de korunmaya başlandı. Güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar yol ve kule yapımını da kapsıyor. İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen kaçak göçmenlerin geçiş noktası olan ve geçişleri engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, 295 kilometrelik beton duvarın 173 kilometrelik kısmı tamamlandı. Geriye kalan bölüme ise, duvar örme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Sınıra örülen duvar nedeniyle çok sayıda personel ve iş makinası görev yaparken, 4 metre yüksekliğindeki duvarların üzeri 3 metre jiletli telle örülürken, diğer taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de yapıldığı bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla da güvenlik personelleri 7 gün 24 saat nöbet tutup devriye gezmeye devam edecek.Güvenlik güçleri de harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutuluyor. Bu arada, güvenlik duvarı çalışmalarının olduğu yerlerdeki taramalarla da bölge mayınlardan temizlenirken, Özel Harekat timleri de bölgede önlem alıyor.