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Giriş Tarihi: 19.6.2024 11:36

Kağıthane'de dondurmacıda kavga: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Kağıthane'de bir dondurmacı önünde 5 kişi, bir gence saldırdı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü.

İHA
Kağıthane’de dondurmacıda kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Kağıthane'deki olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir sitede bulunan dondurmacı önünde yan bakma ve laf atma nedeniyle kavga çıktı.

5 KİŞİ TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Toplanan 5 şahıs, tek başına olan gence tekme ve yumruklarla saldırdı. Eline tabure alan bir şahıs ise gence defalarca kez vurdu.

Kadınların çığlık çığlığa kaldığı olay kameralara yansırken, saldırgan şahıslar daha sonra olay yerine kaçtı. Yaralanan genç ise olay yerinden uzaklaştı.

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Kağıthane'de dondurmacıda kavga: Ortalık savaş alanına döndü
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