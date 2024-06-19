Kutsal topraklarda 23 Türk hayatını kaybetti

Bu sene Türkiye'den 84 bin 942 vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara geldi. Bu yıl hacıların yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu. 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesi'nde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.Hacılar Kâbe'de Gazze'de İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinlilere dualarıyla destek oldu. Hacılar, hac görevleri boyunca Filistin'i unutmadı. Dualarında sık sık Gazze'nin kurtuluşu için dua eden hacılar, Kâbe'de kefiye takarak da desteklerini gösterdi.