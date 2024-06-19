MHP’nin ilk kadın Meclis Grup Başkanvekili Kılıç: Kadın temsili Türkiye’nin itici gücü olacak

MHP'nin ilk kadın Meclis Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, SABAH ile bayram sohbetinde bir araya geldi. Kılıç, göreve geldiğinde neler hissettiğini, siyasette kadın temsilini nasıl bulduğunu ve çocukluğunda yaşadığı bayramları anlattı.Önceden bayramdan bayrama yeni kıyafet alınabilirdi. Heyecanla kıyafetleri giymeyi, verilecek harçlıkları beklerdik. Annem kumaş mendilleri ütüler, bozuk para koyar, hediye ederdi. Çocukların mendili açıp içindeki parayı görünce mutlu olması gözümün önünden hiç gitmiyor. Ailece biz de eski bayramları yaşatmaya çalışıyoruz.Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünün ilk asistanıyım. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin ilk, kurucu rektörüyüm. İlk kadın belediye başkan adayıyım. Nevşehir'in ilk kadın milletvekiliyim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin teveccühüyle ilk kadın grup başkanvekili olarak görevlendirildim. Kaderimizde ilklere imza atmak varmış. Görev tevdi edildiğinde çok gururlandım. 'Türk milletine nasıl bir hizmetim olabilir' hep bu arayış içinde oldum.Mesai kavramı hayatımda hiç olmadı. Zor gelmiyor bana. Çalışmayı seviyorum. Partimi, Genel Başkanımı, bize inananları en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.Meclis'te sayımızın her geçen gün artmasından mutluluk duyuyorum. Karşı cinsin de bize alan açması gerek. Hep cam tavandan bahsediyoruz. O tavanın kırılması lazım, umutluyum. Gayet de iyi gittiğimizi düşünüyorum. Kadın temsili Türkiye'nin itici gücü olacak.Derse girip onlarla bilgi alışverişinde bulunmayı, dertlerini dinlemeyi özlüyorum. Şöyle bir öğüt vereyim isterseniz. Çocuklarımız cep telefonundan kurtulup kitap okusun, şiirle ilgilensin, kütüphanelere gitsin. Artık çok imkan var.Gazi Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümü ilk asistanıNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörüİlk kadın belediye başkan adayıNevşehir'in ilk kadın milletvekiliMHP'nin ilk kadın Meclis Grup Başkanvekili