Osmaniye’de 192 konut taşınmaya hazır

Osmaniye Sumbas'ta, depremzedeler için geçen yıl ağustosta yapımına başlanan 192 kalıcı konut, taşınmaya hazır hale getirildi. TOKİ tarafından Karaömerli Mahallesi'nde yapılan konutların inşaat ve çevre düzenlemesi tamamlandı. 12 bloktaki 2+1 ve 3+1 dairelerin kurayla belirlenen hak sahipleri bu ayın sonunda evlere taşınacak. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, "75 metrekare ve 85 metrekarelik konutlar, yatay mimariye göre yapıldı. Sosyal donatısı, işyeri olan konutlarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.