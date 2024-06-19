Paşinyan’dan bayram tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan da Paşinyan'ı gelecek Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti. Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi. Her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı. İki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret eden Erdoğan ve Paşinyan, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etti. Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündem de ele aldı.