96 kişinin hayatını kaybettiği binanın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirtildi. Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılandığı dava dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu eklendi. Raporda, Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmana ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Yapının bazı kolonlarındaki kusurların belirtildiği raporda, şu bilgilere yer verildi: "Bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı, kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir."

KKTC'YE KAÇMIŞTI

Depremden sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye kaçmıştı. Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen Alpargün'ün yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 27 Haziran'da görülecek.