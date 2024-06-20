AK Partili belediye başkanı kazada öldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı Tacettin Karamercan'ın kullandığı otomobil, Selçuklu Mahallesi'nde karşı yönden gelen Mesut Bilici'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.AK Partili Başkan Karamercan'ın öldüğü kazada, aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Tacettin Karamercan, dün Aydınlar Beldesi Merkez Camii'nde düzenlenen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.Bursa'da, Abdurrahman Karataş'ın (36) kullandığı otomobil, dün İstanbul İzmir otoyolunun Orhangazi mevkiinde Ömer Faruk'un (28) kullandığı otomobile çarptı. Savrulup bariyerlere çarpan otomobillerin motorları yerinden fırlarken, otoyol savaş alanına döndü. Sürücü Karataş ile diğer otomobilde bulunan Cem Agin (23) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Adana'da, Faruk Akçakaya'nın kullandığı akaryakıt tankeri, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana gelirken, yangın TIR'a da sıçradı. Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.