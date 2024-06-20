Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" diyerek paylaştı: Anne karnındaki bebeğe cerrahi operasyon

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeğine Spina Bifida tanısı konulan Şeyma Hisar, hamileliğinin 16. haftasında ameliyat oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ARAŞTIRMA HASTANEMİZDEKİ EKİBİMİZİ KUTLUYORUZ"

Bakan Koca, "Cerrahi uygulamada Türkiye'de bir ilk. Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz." dedi.