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Giriş Tarihi: 20.6.2024 10:25

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 550 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede; 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1205 kişi yaralandı. 425 bin 63 araç denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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Bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişi hayatını kaybetti
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