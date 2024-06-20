Bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 550 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede; 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1205 kişi yaralandı. 425 bin 63 araç denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi ise yaralandı. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.