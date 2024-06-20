Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezine yönelik ithamlar üzerine, bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edildiği ifade edildi.

Amerika Diyanet Merkezinin; ABD'de yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan, milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezi olduğu belirtildi.

Devletin, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa ettiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, kurulma süreci 1993 yılında Maryland eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezinin inşaatına 2012'de başlandığı, açılışının ise 2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, cami merkezli sosyal faaliyet alanlarını ihtiva eden Amerika Diyanet Merkezi hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede yaşayan diğer Müslüman toplulukların hizmetine sunulmuştur. Mimarı yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğüyle ABD'deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine de sahip olan merkez, hizmete girdiği günden itibaren bulunduğu bölgede Müslüman toplumunun buluştuğu merkez nokta haline gelmiştir.

ABD'de bulunan Türk vatandaşlarımızı bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak amacıyla inşa edilen ve çevrede yaşayan gayrımüslim vatandaşların da takdirini kazanan merkezle ilgili basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."