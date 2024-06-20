Hac organizasyonumuz dünyaca takdir görüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kuraları aleyhindeki söylemleri "karalama" olarak nitelendirerek, "Hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık söz konusu değil, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Malezya ve Endonezya kendi sistemlerini bizimki gibi yapmak istiyor. Bununla ilgili hac dönemi sonrasında heyetler gelip bizimle görüşecekler" dedi. Hac kuraları ve hac organizasyondaki iddialara ilişkin soruları yanıtlayan Bircan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtdışında yaptığı en büyük organizasyonlardan birisi hacdır. Bir gecede 85 bin vatandaşımızın otellerinden önce Arafat'a, ardından Müzdelife'ye birkaç saat içinde intikal ettirilmesi, bunun da 3 milyona yakın insanın bulunduğu ortamda sorunsuz şekilde yapılması çok önemli bir başarı" diye konuştu. Bircan, hac kontenjanlarının nasıl belirlendiğine yönelik şunları söyledi:"Kontenjanları biz belirlemiyoruz. Nüfusumuz 74 milyon iken kotamız 74 bin idi, nüfusumuz 80 milyon oldu kotamız 80 bine çıktı, 2024 güncellemesinde ise 85 milyon nüfusumuz için kota aldık. Bu kota uygulaması sadece bize özgü değil tüm ülkeler için böyledir."Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "katsayı-kura sistemi"nin diğer Müslüman ülkelerden de takdir gördüğünü aktaran Bircan, "Malezya ve Endonezya kendi sistemlerini bizimki gibi yapmak istiyor. Bununla ilgili hac dönemi sonrasında heyetler gelip bizimle görüşecekler. Biz her sene hac kuralarını noter huzurunda yapıyoruz. Kura konusunda vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yoktur, herkes eşittir" dedi.