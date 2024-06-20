Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Rj5Sjtaip7