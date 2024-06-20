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Giriş Tarihi: 20.6.2024 12:52

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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