‘Kriminal hâkime’ ihraç edildi

Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan hakim Gül A., başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir" bilgisine yer verildi. Hakim Gül A., yasak aşk yaşadığı işadamını tehdit ettiği, akaryakıt kaçakçılığı yapan bir işadamından beraat karşılığı 500 milyon lira rüşvet aldığı, adliyede uyuşturucu partisi yaptığı iddiaları üzerine HSK tarafından açığa alınmıştı.