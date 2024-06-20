Kutsal topraklarda veda tavafı

Kutsal topraklara gelerek görevlerini tamamlayıp hacı olan milyonlarca Müslüman'ın dönüş yolculuğu başladı. Hac farizalarını yerine getiren hacılar kafileler halinde Kâbe'den ve Mekke'den ayrılıyor. Son hac kafilesi ise 14 Temmuz'da Türkiye'ye hareket edecek. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe ibadetlerini yapan ve daha sonra Cemerat bölgesine geçerek "büyük şeytan" olarak nitelendirilen Akabe cemresine 7 taş atan Müslümanlar, Kâbe'de ziyaret tavafı ve sayını gerçekleşirdi. Kurbanlarını kesip saçlarını tıraş ettiren hacılar ihramdan çıktı. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlama görevi yerine getirildi.Şeytan taşlama ibadetinin ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kâbe'ye yönelen hacılar veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Kâbe'ye yürüyerek gitti. Kâbe'de son tavaflarını gerçekleştiren hacılar gözyaşlarına hâkim olamadı. Hacılar hatıra fotoğrafı çektirip dualar eşliğinde Kâbe'ye veda etti.Hacıların kutsal topraklardaki yolculuğunda sona yaklaşıldı. 9 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den kafilelerle gelen hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye, bir kısmı ise Medine'ye gelmişti. İlk olarak Mekke'ye gelen hacıların bir kısmı dün itibarıyla kutsal yolculuktaki ikinci durak olan Medine'ye gitmeye başladı. Medine'den Mekke'ye gelen hacılar ise Mekke'ye veda ederek Cidde Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönecek. Kutsal topraklardan Türkiye'ye dönüşler dün başlarken son hac kafilesi ise 14 Temmuz'da hareket edecek.Erkek hacıların Mescidi Haram'da metaf alanında tavaf yaparken ihramlı olmaları gerekiyordu. Bayram nedeniyle hacılara kolaylık sağlandı ve Kâbe metaf alanına ihramsız hacılar da alındı. Alışılmış beyazlar içindeki hacıların yerini değişik renkte kıyafetli hacılar aldı. Bayramı ailesiyle birlikte Kâbe'de geçiren küçükler de babalarının omuzlarında uyudu.