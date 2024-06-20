Nedir bu Diyanet düşmanlığı! İYİ Partili Turhan Çömez, Amerika Diyanet Merkezi’ni diline doladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Amerika Diyanet Merkezi, ülkedeki Müslümanları aynı çatı altında buluşturan ilk Türk İslam merkezi olma özelliği taşıyor. Temeli Mayıs 2013'te atılan Amerika Diyanet Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 2 Nisan 2016 tarihinde hizmete açıldı.

ABD'NİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Amerika'nın en büyük camisi ve ülkedeki çift minareli tek cami olan Diyanet Merkezi, başta çevre bölgelerde yaşayan Müslümanlar olmak üzere, farklı eyaletlerden gelenlere de hizmet sunuyor. Merkez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucu değerleri çerçevesinde vatandaş ve soydaşlarımızla birlikte bütün Müslümanlara hizmet üretmekte, İslam anlayışını ve ülkemizin engin değerlerini layıkıyla temsil etmek için hizmet üretiyor. Amerika Diyanet Merkezi, özellikle cuma namazı için yüzlerce insanın çevre eyaletlerden de gelerek namazlarını kıldıkları ve kültür merkezindeki hizmetlerden yararlandıkları bir "buluşma noktası" hüviyeti taşıyor. Cami eksenli bir kompleks olan külliyede kültür merkezi, cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonu ve geleneksek Türk evlerinin yanı sıra Türk mutfağından örnekler sunan bir restoran da bulunuyor.

OSMALI GELENEKSEL MİMARİSİ ÖN PLANDA

Osmanlı 16. yüzyıl geleneksel mimarisine uygun olarak inşa edilen camide, avlu dahil aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor. Cami, bin 879 metrekare alan üzerine inşa edilirken, ibadethanenin altında 300 metrekare genişliğinde İslam Eserleri Müzesi yer alıyor. Külliye içinde Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen kültür merkezinde ise kütüphane, konferans ve sergi salonu, toplantı salonu ile resepsiyon alanı bulunuyor. Kültür merkezi içindeki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ise Türkiye'den ABD'ye lisans ve lisansüstü eğitim için gidecek öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuluyor.

AMERİKA DİYANET MERKEZİ NELER YAPIYOR

Amerika Diyanet Merkezi, İslamofobia ve nefret suçlarına karşı Müslümanları bilinçlendirme programları düzenliyor. Amerika'da Müslüman topluma yönelik faaliyet gösteren sivil ve özel kuruluşlara entelektüel, kültürel ve sanatsal iş birliği kuruyor. Türk-Amerikan toplumunun milli-dini-kültür değerlerini korumasına yönelik projeler yürütüyor. Türk aile buluşmaları organize ederken, ailelerin kaynaşmasına katkı sağlıyor. Türk vatandaşlarının çocuklarına yönelik "Değerler Eğitimi Yaz – Kış Okulu" tertip ediyor. Cenaze, hac, umre, kurban gibi hizmetleri yürütüyor. Ülkemizden ABD'ye gelen birçok öğrencinin konaklamasına yardımcı oluyor. Montessori school, Hıfz school, Sunday school, Turkish-English-Arabic Classes gibi eğitimler veriyor. Farklı din ve kültürlerle ortak programlar yapıyor. Türk çocuklarına hafta sonu okullarında Türkçe, Tarih ve Kültür Dersleri veriyor.