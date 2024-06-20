Türkiye’nin yerli aşı üretim üssü için geri sayım

Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek. Merkezin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Üç etap halinde tasarlanan merkezin ilk etabının inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor. Merkez inşaatının ikinci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. Üçüncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin "aşı üssü" olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak tanıyacak. Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim aşamalarını da yürütecek. Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkânlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.Merkezin inşaatı en kısa sürede tamamlanarak pilot üretimlere iki yıl içinde geçilecek. Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşıları, teknoloji transferi ile Türkiye'de üretilecek. Merkezin hizmete girmesiyle, bağışıklama programındaki diğer bütün aşılar da Hıfzıssıhha'da imal edilecek. 2028'de ise tüm aşılar yüzde 100 yerli üretim olacak. Rutin aşılama programındaki aşılar dışında HPV ve influenza konusunda da çalışma yürütülecek.