100 ülkenin birincisi Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu yıl 2'ncisini düzenlediği "Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı. 100'ü aşkın ülke arasından Türkiye birinci oldu. Bakanlık yerleşkesinde yapılan törende, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Disiplinli Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdi. Başkan Erbaş, ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia'nın elinden aldı. Geçtiğimiz yıl aynı törende Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü verilmişti. Ayrıca 8-11 Ocak 2024'te Cidde'de düzenlenen hac fuarında, İslam ülkeleri hac organizasyonlarının 2024 yılı haccına hazırlık, fuara katılım ve etkili hizmet sunumu yönleriyle yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye "En etkin ülke" kategorisinde birincilik ödülü almıştı. Törende Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz eşlik etti.Suudi Arabistan'a hac ziyareti için giden yüzlerce kişi 52 dereceye varan sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybetti. Fransız AFP haber ajansı en az 900 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İngiliz Reuters ajansı dün geçtiği haberinde 562 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. AFP'nin Arap diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ölümlerin büyük kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti. Öte yandan bir Mısırlı yetkili, 1400 Mısırlının yakınları için kayıp başvurusunda bulunduğunu aktardı. DIŞ HABERLER