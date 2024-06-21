6 eylemin faili 4 terörist etkisiz hale getirildi! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından, Şırnak Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında 'Bozdoğan-44' operasyonu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandı.





Çıkan çatışma sonucunda Brüsk kod adlı Basri Cin, Rüstem kod adlı Sefer Temel, Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala, Dilsöz Rojhilat kod adlı1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 24 Mayıs 2018'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 15 Temmuz 2019'da Beytüşşebap kırsalında sivil aracın geçişi esnasında EYP'li saldırı sonucunda 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 6 Haziran 2020'de Beytüşşebap kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 29 Temmuz 2020'de Beytüşşebap kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 14 Ağustos 2022'de Beytüşşebap kırsalında EYP'li saldırı sonucunda 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 13 Eylül 2023'de Beytüşşebap kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.





'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını kaydederek, "Kararlıyız Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.