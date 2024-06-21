Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı’ndan yangın felaketiyle ilgili açıklama

Açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın felaketine ilişkin olarak, devletin ilgili kurumlarına 22:15'te gelen ihbarla ekiplerin yangın alanına kısa sürede ulaştığı ve söndürme çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Olay yerine ilk ekip ve ambulansın saat 22:35'te ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Gece boyunca toplamda 24 adet ambulans, 3 UMKE timi ve 89 sağlık personeli, 11 araç ve 28 kişilik orman ekibi, 15 araç ve 60 personel ile itfaiye, 3 komando timi, 4 JÖH timi, 1 OYİ timi, 2 JASAT timi ve 100 jandarma personeli ile jandarma, 24 araç ve 98 kişi ile AFAD ekipleri, 10 itfaiye aracı ve 1 yangın söndürme uçağı ile yangına müdahalede bulunmuşlardır.

Ayrıca Çınar Kaymakamı olayın akabinde yarım saat içinde alana intikal etmiş, Diyarbakır Valisi ve İl Jandarma Komutanı da saat 24:00 dolaylarında yine aynı şekilde alanda hazır bulunarak koordinasyonu sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın da yardımıyla traktörlerle yangının önü kesilerek büyümesi engellenmiştir. Yangının çıktığı bölgede inceleme yapılırken, çevre köylerde yaralı ve kayıp vatandaşlarımızın olduğu ihbarı üzerine ilgili mercilere ihbar edilmiş, kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

SAAT 02:00'DE KONTROL ALTINA ALINDI

Açıklamada, Şanlıurfa, Mardin ve diğer çevre illerden de gelen AFAD, jandarma, orman ve diğer ekipler aktif şekilde müdahaleyi sürdürdüğü ve bu yoğun mücadele neticesinde saat 02:00 sularında yangının tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

"DEM PARTİNİN AÇIKLAMALARI ASILSIZ"

DEM Partisi'nin yapmış olduğu açıklamaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Gece boyunca sosyal medyada yaptıkları algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkıları görülmemiştir. Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02:30 sularında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür. Bunların yanı sıra, yaralı hayvanların ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak için ilgili kurumlarımız sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden su talep etmiş, ancak bu saat itibarıyla hiçbir geri dönüş alamamıştır. Hayvanların tedavileri ise Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hocaları ile Tarım Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından koordineli bir şekilde devam ettirilmektedir. Devletimizin tüm kurumları, yangın gibi acil durumlarda en hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak için sürekli olarak hazırlıklı durumdadır. Yangının ilk anından itibaren gösterilen hızlı ve etkili müdahale, daha büyük kayıpların önüne geçilmesini sağlamıştır. Yaşanan bu üzücü olay üzerinden siyasi rant devşirilmeye çalışılmasına ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle yönlendirmeye çalışan sosyal medya provokasyonlarına fırsat verilmemelidir. Bu meselenin suistimal edilmemesi gerekmektedir. Devletimiz, tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Mağduriyetlerin giderilmesi, hasarların tazmini ve zarar gören yerlerin yeniden ihyası için elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Birlikte, her zorluğun üstesinden geleceğiz."