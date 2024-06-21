Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 6 gününde 49 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin ilk 6 gününde 49 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 683 kişinin yaralandığını açıkladı.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, bayram tatilinin ilk 6. gününde 668 trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 133 kişinin yaralandığını bildirdi.