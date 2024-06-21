Bodrum’daki olaya ilişkin Vedat Aşçı’dan açıklama geldi

20 Haziran'da Bodrum Mandarin otel içerisinde dünyaca üne sahip restoran zincirlerinden birinde İş insanı Kaya Sabancı ile Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşananların ardından Vedat Aşçı açıklama yaptı. Davetlilerin huzurunda Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığını belirten ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, bir kavga ortamının yaşanmaması için büyük çaba harcadığını söyleyerek, "Aralarında davetlilerin de olduğu görgü tanıkları da onaylayacaktır. Yargıya intikal eden bu talihsiz olay, şahitler bulunmasına rağmen Kaya Sabancı ve avukatları tarafından maalesef medyaya da yanlış bir şekilde aksettirilmiştir" dedi.

"SAĞLIK EKİPLERİNİN GECİKTİRİLDİĞİ ASILSIZ"

Öte yandan ASTAŞ Holding tarafından yapılan açıklamada, "Kaya Sabancı tarafından yapılan açıklamalarda sağlık ekiplerinin tesise girişinin otel ve Vedat Aşçı tarafından geciktirildiği ve hatta engellendiğine dair ortaya atılan iddiaların da asılsız diğer iddialarda da olduğu gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere sağlık görevlileri tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır" denildi.

Mandarin Oriental Bordum otelin açıklamasında ise, "45 yıldır birçok sektörde faaliyet gösteren, global markaları Türkiye'ye getiren, turizm sektörüne değer katan yatırımlara ve prestijli marka karmasına sahip iş insanı Vedat Aşçı'yı hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental Bodrum Resort olarak yasal işlemler başlatılacaktır. Medyayı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve açıklamalarla yanlış yönlendiren asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz" denildi.