Depremin vurduğu şehirlerin meydanları yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarının yapımını sürdürüyor. Yapımı devam eden şehir meydanlarına ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz. Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız" dedi.Deprem bölgesine yaptıkları ziyaretlerde il koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özhaseki, toplantılara katılan milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, bilim insanları, mimar, sosyologlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Şehirlerimize ilişkin söyleyecek sözü olan herkesi dinledik, kimseyi ötekileştirmedik, önerileri not aldık. Böylece şehir meydanlarımızı ortak akılla geleceğe taşıyacağız. Yeşil ve çevre dostu olacak şekilde planladığımız şehir meydanlarımız, vatandaşlarımız için hem yeni bir yaşam alanı hem de bugünden yarına bir köprü olacak. Dört şehrimiz de güzel, güvenli, yeşil ve çevre dostu şehir meydanlarına sahip olacak" dedi.