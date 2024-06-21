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Giriş Tarihi: 21.6.2024

Dışişleri: ‘Ekümenik’ iddiaları temelsiz

BETÜL USTA BETÜL USTA
Dışişleri: ‘Ekümenik’ iddiaları temelsiz
İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne Fener Rum Patrikhanesi'nin devlet statüsünde katıldığı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki iddialar, Ankara tarafından yalanlandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli anayasada patrikanenin konumuna ilişkin değişiklik olmadığını hatırlatarak, "Türk anayasası ve kanunları himayesinde varlık gösteren Patrikhane'nin, gayrimüslim azınlıklara ait herhangi bir kilise veya sinagogdan daha fazla yetki veya hakkı bulunmuyor. Patrikler ise idari açıdan Fatih Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'ne bağlı bulunuyor" dedi.
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Dışişleri: ‘Ekümenik’ iddiaları temelsiz
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