Dışişleri’nden Ermenistan’ın Filistin’i tanıma kararı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DAHA FAZLA ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMASI YÖNÜNDE ÇABA HARCAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz"