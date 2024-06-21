Haberler Gündem Haberleri Emekli polis memuru öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.6.2024 18:07

Emekli polis memuru öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar’da Emekli Polis Memuru Avşin Altuntaş’ın öldürülmesi ve üç iş yerinin kurşunlanması olaylarına karışan 10 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Emekli polis memuru öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti; 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan bir iş yerine, 18 Haziran Salı günü Kartal ilçesindeki film seti ofisine ve 20 Haziran Perşembe günü Bağcılar ilçesindeki bir iş yerine peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili operasyon düzenledi.

Emekli Polis Memuru Avşin Altuntaş'ın Bağcılar'da ölümüne yol açan seri silahlı saldırılarla ilgili düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç ruhsatsız tabanca, bir Kaleşnikof AK-47 marka tüfek, altı şarjör, 170 mermi ele geçirildi.

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Emekli polis memuru öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı
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