Emekli polis memuru öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti; 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan bir iş yerine, 18 Haziran Salı günü Kartal ilçesindeki film seti ofisine ve 20 Haziran Perşembe günü Bağcılar ilçesindeki bir iş yerine peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili operasyon düzenledi.

Emekli Polis Memuru Avşin Altuntaş'ın Bağcılar'da ölümüne yol açan seri silahlı saldırılarla ilgili düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç ruhsatsız tabanca, bir Kaleşnikof AK-47 marka tüfek, altı şarjör, 170 mermi ele geçirildi.