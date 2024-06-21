Halkın ekmeğine yüzde 60 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ortalama yüzde 60 oranında zam yapıldı. 5 liradan satılmakta olan 250 gram normal ve kepekli ekmek, dün uygulamaya koyulan zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Ekmeğin yanı sıra glütensiz ürünler, atıştırmalıklar, toplu tüketim ürünleri, bebek ürünleri ve unlar da zamlı yeni fiyatlarla satılmaya başladı. Yapılan zam ile birlikte İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ait fiyat listesi ise şu şekilde oldu; 250 gram normal ve kepekli ekmek 8 TL, 500 gram organik tam buğday ekmeği 40 TL, 500 gram siyezli çok tahıllı ekmek 35 TL, 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL, 350 gram ruşeymli ekmek 35 TL, 600 gram yufka 45 TL, 670 gram tost ekmeği 45 TL, 500 gram kepekli tost ekmeği 35 TL, 350 gram hamburger ekmeği 40 TL, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği 25 TL, 400 gram çavdarlı sandviç ekmeği 25 TL ve 240 gram ciabatta sandviç ekmeği 20 TL.Bu arada Halk Ekmek büfelerinin önünde ekmek almaya gelenler ile çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yüzde 60 zammın çok olduğunu söyleyen vatandaşlar gerçekleştirilen zamdan önce herhangi bir duyurunun yapılmamasına da eleştirdi. İşte vatandaşların İBB yönetimine tepkise:Her zaman halk ekmeği alıyorum. Ekmek 5 liradan 8 lira olmuş. Çok şaşırdım. Çok yüksek zam. İnsanlar artık daha zor ekmek alacak.Uygun değil, biraz daha ucuz olması gerekir. Yüzde 40 enflasyon hesaplanıyor, yüzde 60 zam çok fazla. Bu ekmeği zaten dar gelirliler yiyor.Zam çok fazla. Fakir fukara ne yapacak. Fırınlarda 10 lira. Burada da o fiyata yaklaştı.Yüzde 60 zam çok. Bunun hakkı yüzde 20, yüzde 25. Fırınlarda da 15 lira olacak diyorlar. Durumu olmayan insanlar için çok zor.Birdenbire bu kadar olması gerçekten kötü. Haydi 6 lira olsun. Ben giderim, fırından alırım 10 liraya o zaman. İki lira için mi buraya gelip bu çileyi çekeceğim? Bu sonuçta halk ekmeği, halkın ekmeği.Bu ekmek yükseldiği zaman öbürkü daha fazla yükselir. Allah herkesin yardımcısı olsun.30 senedir Halk Ekmek büfelerinden alışveriş yapıyorum. Bu ekmeği neticede devletin bir kurumu yönetiyor. Bunu kar amacıyla satmamaları lazım. Bazı insanlar alamıyor, imkanı yetmiyor ama neticede bunun hizmet olması gerekir.Ekmeğe en son 26 Temmuz 2023'te zam yapıldı. Normal ve kepekli ekmeğin fiyatı, en son 26 Temmuz 2023'te yüzde 66,6 oranında artırılmıştı. İstanbul'da normal ve kepekli ekmek dışındaki diğer ürünlere yüzde 125'e varan oranlarda zam ise en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı.