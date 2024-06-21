Hayatını kurtaran madencilerden Gizem’e büyük sürpriz

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan ve madenciler tarafından 54 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan eczacı Gizem Nur Özkan, Şanlıurfa'da avukat İbrahim Uğur Satıcı ile dünyaevine girdi. Depremde annesini ve 3 kardeşini kaybeden Özkan, enkaz altındayken kendisini kurtaran madencilere, hayatının geri kalanının güzel geçmesi için söz vermişti. Özkan, aylar süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde eczacı olarak görevine devam etti. Madencilere verdiği sözü tutarak işinin başına dönen ve kurduğu evlilik hayaline kavuşan Özkan'a, madenciler sürpriz yaptı. Ankara'da görevli madenci Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı, eşleri ve çocuklarını da yanına alarak Gizem Özkan'ı en kötü gününde olduğu gibi en güzel günlerinde de yalnız bırakmadı. Kendisini kurtaran iki madenciyi karşısında gören Özkan, gözyaşlarına hâkim olamadı. Madencilere sarılan Özkan, "Çok çok mutlu oldum. Beni ölümden değil de sanki cehennemden kurtardılar. Şimdi de yanımdalar, iyi ki varlar" dedi.