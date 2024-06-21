Haberler Gündem Haberleri Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.6.2024 22:24

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti

Subrahmanyam Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul'un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA