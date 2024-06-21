Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço Bayram tatilinde 49 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 6 gününde kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı.







Trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi. Öte yandan 414 bin 776 aracın denetlendi, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi uygulandı ve 39 bin 056 araca ise diğer işlemler yapıldı.