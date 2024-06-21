MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Fondaş basının eşeğine binip de yola çıkmayın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, "Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacak" dedi. Yazılı açıklama yapan Yalçın, siyasette normalleşme sürecine vurgu yaparak "CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de, bilen de yok. Dün sizin genel başkanınız MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi sözde normalleşme sloganıyla ziyaret etmedi mi? Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı? Demek ki acemi kaptan Özgür Efendi'nin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş. CHP anormalleşme peşinde. Sakın ola ki fonlanan bu solcu basının 'zaifünizar' eşeğine binip de yola çıkmayın. Çıkarsanız hiçbir mesafe kat edemeyeceğiniz gibi, yokuşlarda terler, bayırlara susarsınız" diye konuştu.