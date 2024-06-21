O binanın demiri eksik çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı sorumlularıyla ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Binanın tutuklu yargılanan müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu eklendi. Raporda, 14 katlı apartmanın kolonlarında yeterince demir kullanılmadığına vurgu yapılarak, "Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.