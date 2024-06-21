SON DAKİKA | Diyarbakır ve Mardin’de yangın felaketi: Can kaybı 12’ye yükseldi

Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.