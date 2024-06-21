Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Diyarbakır ve Mardin'de yangın felaketi: Can kaybı 12'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 21.6.2024 23:19 Son Güncelleme: 21.6.2024 23:20

SON DAKİKA | Diyarbakır ve Mardin'de yangın felaketi: Can kaybı 12'ye yükseldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'deki yangın felaketleriyle ilgili yeni bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12’ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5’inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | Diyarbakır ve Mardin’de yangın felaketi: Can kaybı 12’ye yükseldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, can kaybının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi." dedi.

Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Diyarbakır ve Mardin'de yangın felaketi: Can kaybı 12'ye yükseldi
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