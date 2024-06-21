SON DAKİKA | Diyarbakır ve Mardin’de yangın felaketi: Can kaybı 12’ye yükseldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, can kaybının 12'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakan Koca, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi." dedi.
Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2024