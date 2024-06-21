Türkiye’nin merhamet eli dünyaya değdi

Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin yardım kuruluşlarının merhamet eli dünyaya değdi. Türk Diyanet Vakfı bağışlanan kurban hisselerini Bangladeş, Kamerun, Mali, Nijerya, Nijer başta olmak üzere pek çok kıtada ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay 3 kıtada kurban dağıtırken, İHH İnsani Yardım Vakfı, vekâletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı Türkiye dâhil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yeryüzü Doktorları Derneği, Deniz Feneri Derneği ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu da Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Diyanet tarihinin en yüksek rakamı. Teşekkürler Türkiye. Milletimiz bu yıl 747 bin 52 hisse kurbanını bize emanet etti. Yurtiçinde 81 il 922 ilçede, yurtdışında ise 78 ülke 348 bölgede milletimizin emaneti olan 747 bin 52 hisse kurbanı 34 milyon 737 bin 918 kardeşimize ulaştırdık" paylaşımında bulundu.Türk Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında kurban emanetlerinin kesim ve dağıtımını tamamladı. Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay olarak Türkiye dahil 20 ülkede hedefledikleri 128 bin kurban hissesine ulaştıklarını belirtti. İHH İnsani Yardım Vakfı ise, vekâletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı Türkiye dâhil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vakıf ayrıca, 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık elbise hediye etti. Bu sene Kurban Bayramı'nda Filistin ve Gazze'ye yönelik çalışmalarına daha da ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere vekâletini aldığı 43 bin 615 hisselik kurban kesti. Büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların bir kısmı konservelenerek bir kısmı ise dondurulmuş olarak Gazze'ye ulaştırılacak. Gazze'de planlanan dağıtımlarla birlikte vakıf, 2024 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak. Yeryüzü Doktorları Derneği (YDD) çok sayıda ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı gerçekleştirirken Deniz Feneri Derneği ise hem kurbanlık, hem bayram harçlığı hem de bayramlık kıyafetlerden oluşan hayır çalışmalarını 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.