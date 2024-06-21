Vedat Aşçı’nın sahibi olduğu otelden açıklama: Kaya Sabancı’nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradık

Mandarin Oriental Bodrum Hukuk Müşavir Av. Başak Orkun tarafından Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Vedat Aşçı ile ilgili iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız.

"OLAY YARGIYA İNTİKAL ETTİ"

20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir.

Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin Müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır.