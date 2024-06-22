Adalar’da ‘Azmanbüs’ eylemi sürüyor: Biz buradayız İmamoğlu nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla İETT tarafından Büyükada'ya getirilen ve Adalar sakinlerinin 'Azmanbüs' adını taktığı minibüslere karşı eylemler 6'ncı gününde de devam etti. Büyükada Çınar Meydanı'nda toplanan Adalar halkı, "Azmanbüs istemiyoruz", "16 milyon için mücadele ediyoruz", "Ada'da minibüs yasa dışı" yazılı pankartlar taşıyarak Büyükada sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in toplantı için geldiği Akülü Araç Şarj Merkezi önünde Demet'e istifa çağrısında bulunan grup, kaymakamlık ve adliye önünde de Adalar'da minibüs istemediklerini dile getiren sloganlar attı. CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 5 bin 600 oy aldığını, 4 bin kişinin ise azmanbüsleri istemediğini belirten adalılar, başkana seçimi hatırlattı. Daha sonra İBB İstihdam Ofisi'ne giden grup burada "Palavra" şarkısını açtıktan sonra "Adalılar burada, İmamoğlu nerede" sloganları attı. Grup olaysız şekilde dağıldı.