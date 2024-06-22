Arsasını Bahçeli hibe etmişti: Cemevi kompleksi Nevşehir’de yükseliyor

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya yapılan Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'nin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. 12 AY HİZMETBahçeli'nin ilçe merkezindeki Bala Mahallesi Dedebağ mevkiinde 5788,91 metrekarelik arsasını geçen yıl Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe etmesinin ardından başlatılan külliye inşası sürüyor.2 Eylül 2023'te düzenlenen törenle temeli atılan külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçiriliyor."Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın orta alanı cemevi olarak planlanıyor. İki katlı inşa edilen ve 12 ay boyunca hizmete açık olacak külliyede misafirhane, kütüphane, çok amaçlı salonlar, yemekhane gibi birimler bulunuyor.