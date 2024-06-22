Azmanbüs eyleminde Ahmet Ümit’ten İmamoğlu’na çağrı: “Aklınızı başınıza toplayın”

ROMANIMI BIRAKIP BURAYA GELDİM

Adaların'ın Eminönü ve Beşiktaş meydanına benzediğini belirten yazar Ahmet Ümit, "Bu sıcakta eylemler yapıyorlar. Ben de yazmakta olduğum romanımı bırakıp geldim. Kimse beni oradan kaldıramaz ama o kadar önemli bir konu ki romanımı bıraktım buraya geldim" dedi.