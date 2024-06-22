Azmanbüs eyleminde Ahmet Ümit’ten İmamoğlu’na çağrı: “Aklınızı başınıza toplayın”

İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Adalar'da minibüs krizi bitmek bilmiyor. Tartışmalara neden olan faytonların 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla kaldırılmasının ardından Adalar'da İBB'ye bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler hizmete alınmıştı.
İBB, 13 kişilik elektrikli araçların nisan ayında lisans süresi dolduğu gerekçesiyle 20 kişilik elektrikli minibüsleri adaya gönderdi. Adalar halkı ise "Azmanbüs" adını taktıkları minibüslere tepki gösterdi. Azmanbüs protestolarının 7'inci gününde Büyükada saat meydanında toplanan grup adına yazar Ahmet Ümit açıklama yaptı.
"KENDİNİZE GELİN VE BU MİNİBÜSLERİ DERHAL KALDIRIN"
Ahmet Ümit açıklamasının devamında, "Her zaman her yerde destekledim. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın. Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Alınan kararların güzelliklere yol açması lazım.
Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız. O yüzden kararlarınızı halkla alın. Ve lütfen İBB, verdiğiniz sözü yerine getirin. Tarih önünde oy kazanabilirsiniz ama tarih önünde mahkum olursunuz. Benden bir dost uyarısı, kendinize gelin ve bu minibüsleri derhal kaldırın" ifadelerini kullandı.