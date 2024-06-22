Emekli polis gaspçı tarafından öldürüldü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki gün önce sabah 05.00'de özel bir firmada güvenlik şefi olarak çalışan 46 yaşındaki emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, inşaat firmasında güvenlik şefi olarak çalışan Altuntaş, olay akşamı iki güvenlik görevlisi ile birlikte araç içinde iş yeri önünde beklemeye başladı. İşyerinde yaşanacak herhangi bir hırsızlığa karşı önlem amaçlı işyeri önünde araçta bekleyen Altuntaş ve iki çalışana silahlı bir kişi yaklaştı. Gelen şüpheli, araçta bulunanların cep telefonlarını silahla gasp ederek, ayrıldı. Ayrılan şüpheli geriye dönerek araçtakilerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu emekli polis memuru Avni Altuntaş vuruldu. Gaspçı olay yerinden bir arkadaşıyla kaçarken, yaralanan Altuntaş, hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Ulaşılan görüntülerde, saldırganın Altuntaş ve iki çalışanın bulunduğu araca yaklaşıyor. Telefonları alan şüpheli, olay yerinden ayrılırken, geri dönüp ateş açıyor. Ateş ettikten sonra şüpheli olay yerinden kaçıyor. Yapılan saha çalışması sonucu saldırganın 23 yaşındaki Ekrem E. Olduğu belirlendi. Gaspçının olay yerinden Fikret T. ile birlikte kaçtığı belirlendi. Çalışmalarda, gaspçıların Bağcılar'da saklandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla 2 saldırgan bir ruhsatsız silahla yakalandı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler suç makinası çıktı. Ekrem E.'nin çeşitli suçlardan 21 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan ikinci kişi Fikret T.'ninde 10 suç kaydı çıktı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.