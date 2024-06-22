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Giriş Tarihi: 22.6.2024

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un (25) Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine acı haber verildi.
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi'nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekâr olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
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