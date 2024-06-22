Mağazanın kepengini zorlayıp 2 milyon TL’lik dronları çaldılar

İstanbul Üsküdar Altunizade'de bulunan ve drone satışı yapılan bir mağazada 13 Haziran sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mağazanın önüne lüks otomobil ile gelen bir grup hırsız, yanlarında getirdikleri çeşitli araç gereçler ile dükkanın kepengini zorlayarak açtı. İçeriye giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan drone, drone aparatları, kamera ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak otomobilin bagajına ve koltuklarına koydu. Hırsızlar çaldıkları teknolojik ürünler ile beraber olay yerinden kaçarken dükkandaki alarmın devreye girmesiyle dükkan sahipleri olaydan haberdar oldu. Çalınan teknolojik ürünlerden 8 adetinin aktif edildiğini belirten mağaza yetkilisi Mehmet Mannasoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

İşyerinin sahibi Mehmet Mannasoğlu, olayın 13 Haziran sabahı meydana geldiğini lüks araçla gelen hırsızların kepengin yan kanallarını zorlayarak girdikleri işyerinden hem hobi amaçlı hem profesyonel hem de endüstriyel amaçlı olan cihazların çalındığını zararlarının 2 milyona yakın olduğunu söyledi.

Manasoğlu, "Bu cihazlar her türlü emellerde kullanılabilir. Çalıntı olan cihazlar piyasada çok düşük fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Çalınan bazı cihazları seri numaralarından sistemden gördük, takip edebiliyoruz. Alan kişilere dikkat etmelerini öneriyorum. 8 tane cihazın aktive edildiğini sistemden gördük. Buradan takiplerini gerçekleştireceğiz, kolluk kuvvetlerine de bunları bildirdik" dedi.