ABD’de dünya şampiyonu oldular

İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen "Spaceport America Cup'24"e katıldı. 20 farklı ülkeden 151 takımın katıldığı roket mühendisliği yarışmasında 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde ülkemizi temsil eden Vefa Havacılık ekibi büyük bir başarıya imza attı. Vefa Havacılık ekibi, ABD'de dünya şampiyonu oldu.

"BİZLERİ GURURLANDIRDILAR"

Birincilik elde eden ekibin danışmanlığını yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, başarının arından açıklama yaptı. Prof. Dr. Koyuncu, "Bayram tatilimizde güzel haberler gelmeye ve İTÜ proje takımlarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Danışmanlığını bizzat yaptığım İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı, 20 farklı ülkeden 151 takım ile ABD'de organize edilen roket mühendisliği yarışması "Spaceport America Cup" Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışmasında 10 bin feet kategorisinde ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonu oldu. Bu büyük başarıyla bizleri gururlandıran takımımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun!" ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

İlim Yayma Vakfı yaptığı açıklamada ise "2018 yılında Vefa Yurdu'nda kurulan ve adını bu yurttan alan İTÜ Vefa Havacılık ekibinin, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması "Spaceport America Cup'24"te Türkiye'yi temsil ederek dünya şampiyonu olduğu bildirilerek, "Mutluyuz, gururluyuz. Tüm öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

"YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İTÜ Vefa Takımı, ABD'de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde 1. oldu. Princeton, Stanford, George Washington üniversiteleri gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımı'nı yürekten kutluyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

"İSİMLERİNİ TARİHE YAZMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise şöyle bir açıklama yaptı: "TEKNOFEST kuşağı Milli Teknoloji Hamlesi ile potansiyelini gerçekleştirmeye, başarısıyla ismini tarihe yazdırmaya devam ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum."

BAYRAKTAR DA KUTLADI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik ederek, "Efsanesiniz. Tebrikler... Köklerden göklere. TEKNOFEST kuşağı" dedi. Vefa Havacılık Takımı, TEKNOFEST'te Roket ve İHA yarışmalarında 2020, 2021, 2022 yıllarında dereceler elde etmiş, şampiyonluk da yaşamıştı.